Furti in appartamento: condannato napoletano ad Agrigento

Il Tribunale di Agrigento ha condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione, per furto e ricettazione, Roberto Iovine, 60 anni, napoletano, nell’ambito di un’inchiesta su diversi furti in appartamenti ad Agrigento commessi tra la fine del 2017 e i primi giorni del 2018. Iovine sarebbe stato parte di una banda di ladri. E’ stato identificato tramite l’esame del Dna rilevato dalla Polizia scientifica negli appartamenti svaligiati. Si contestano almeno cinque episodi di furto. Iovine, difeso dall’avvocato Daniele Re, è stato giudicato in ordinario.