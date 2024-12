Furti e droga: 17 agrigentini in pendenza di processo

Condividi

La Procura di Agrigento ha notificato 17 avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altrettanti agrigentini. I dettagli sulle ipotesi di reato contestate.

Avrebbero imperversato tra Agrigento e Favara specializzandosi in furti nelle abitazioni, compresa una chiesa. E poi avrebbero esteso il raggio d’affari trafficando droga a cavallo di Porto Empedocle, Realmonte e Canicattì. Il pubblico ministero di Agrigento, Giulia Sbocchia, ha lavorato e adesso ha depositato l’istanza di rinvio a giudizio a carico di 17 indagati. La Procura di via Mazzini gli contesta, a vario titolo, le ipotesi di reato di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito, ricettazione, acquisti di sospetta provenienza, e detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio con numerose cessioni di cocaina. Nel capo d’imputazione si legge che avrebbero rubato tra Monserrato e Villaggio Mosè, frazioni di Agrigento, e poi a Favara intrufolandosi finanche nella chiesa di San Calogero. Il bottino, conquistato tra l’aprile e il giugno 2021, sarebbe stato ingente, tra denaro contante, gioielli, carte di credito, vaglia postali, pistole, fucili e munizioni. In una sola abitazione al Villaggio Mosè sono stati rubati oggetti preziosi per 20 mila euro e quasi 4 mila euro in contanti. E indagando è emerso anche il traffico di stupefacenti, tra Realmonte, Porto Empedocle e Canicattì. Il prossimo 25 febbraio risponderanno all’appello del giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, i 17 imputati, ovvero:

Fabrizio Rizzo, 33 anni, di Agrigento

Mario Rizzo, 38 anni, di Agrigento

Marco Morreale, 44 anni, di Aragona

Gaetano Rizzo, 70 anni, di Favara

Vanessa Spatola, 22 anni, di Favara

Giuseppa Rizzuto, 50 anni, di Favara

Giuseppe Papia, 66 anni, di Favara

Salvatore Papia, 53 anni, di Favara

Alessandro Terranova, 44 anni, di Favara

Antonio Crapa, 53 anni, di Favara

Vincenzo Crapa, 34 anni, di Favara

Calogero Capraro, 42 anni, di Agrigento

Alfonso Lauricella, 58 anni, di Porto Empedocle

Michele Amato, 50 anni, di Canicattì

Gioacchino Passalacqua, 42 anni, di Racalmuto

Giuseppe Panarisi, 48 anni, di Realmonte

Davide Salvatore D’Agostino, 26 anni, di Realmonte.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)