Furti e droga: 17 agrigentini in pendenza di giudizio

Al palazzo di giustizia di Agrigento prima udienza preliminare a carico di 17 agrigentini imputati a vario titolo di diverse ipotesi di reato. I dettagli.

Avrebbero imperversato tra Agrigento e Favara specializzandosi in furti nelle abitazioni, compresa una chiesa. E poi avrebbero esteso il raggio d’affari trafficando droga a cavallo di Porto Empedocle, Realmonte e Canicattì. Il pubblico ministero di Agrigento, Giulia Sbocchia, ha lavorato e ha depositato istanza di rinvio a giudizio. Si è svolta la prima udienza preliminare a carico di 17 imputati. La Procura di via Mazzini gli contesta, a vario titolo, le ipotesi di reato di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito, ricettazione, acquisti di sospetta provenienza, e detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio con numerose cessioni di cocaina.

Nel capo d’imputazione si legge che avrebbero rubato tra Monserrato e Villaggio Mosè, frazioni di Agrigento, e poi a Favara intrufolandosi finanche nella chiesa di San Calogero. Il bottino, conquistato tra l’aprile e il giugno 2021, sarebbe stato ingente, tra denaro contante, gioielli, carte di credito, vaglia postali, pistole, fucili e munizioni. In una sola abitazione al Villaggio Mosè sono stati rubati oggetti preziosi per 20 mila euro e quasi 4 mila euro in contanti. E indagando è emerso anche il traffico di stupefacenti, tra Realmonte, Porto Empedocle e Canicattì. Rispondono all’appello del giudice per le udienze preliminari, Alberto Lippini:

Fabrizio Rizzo, 33 anni, di Agrigento

Mario Rizzo, 38 anni, di Agrigento

Marco Morreale, 44 anni, di Aragona

Gaetano Rizzo, 70 anni, di Favara

Vanessa Spatola, 22 anni, di Favara

Giuseppa Rizzuto, 50 anni, di Favara

Giuseppe Papia, 66 anni, di Favara

Salvatore Papia, 53 anni, di Favara

Alessandro Terranova, 44 anni, di Favara

Antonio Crapa, 53 anni, di Favara

Vincenzo Crapa, 34 anni, di Favara

Calogero Capraro, 42 anni, di Agrigento

Alfonso Lauricella, 58 anni, di Porto Empedocle

Michele Amato, 50 anni, di Canicattì

Gioacchino Passalacqua, 42 anni, di Racalmuto

Giuseppe Panarisi, 48 anni, di Realmonte

Davide Salvatore D’Agostino, 26 anni, di Realmonte.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)