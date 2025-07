Furibonda rissa a Raffadali

Condividi

A Raffadali, in piazza Progresso, una ventina di giovanissimi, probabilmente tutti minorenni, si sono scatenati in una rissa furibonda. Un uomo di 36 anni, intervenuto per sedare gli esagitati, è stato ferito. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia. Nel frattempo tutti i rissosi si sono dileguati. Nessuno è ricorso alle cure ospedaliere, come riscontrato dalle forze dell’ordine. Indagini sono in corso anche avvalendosi dei sistemi di video – sorveglianza nella zona.