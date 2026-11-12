Furgone in fiamme lungo la statale 640: autista illeso

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Momenti di apprensione lungo la strada statale 640, in direzione Racalmuto, dove un furgone è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.L’incendio si sarebbe sviluppato dal vano motore, propagandosi rapidamente e distruggendo completamente il mezzo. Fortunatamente, l’autista è riuscito a mettersi in salvo ed è rimasto illeso.