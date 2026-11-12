Furgone in fiamme lungo la statale 640: autista illeso

Momenti di apprensione lungo la strada statale 640, in direzione Racalmuto, dove un furgone è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.L’incendio si sarebbe sviluppato dal vano motore, propagandosi rapidamente e distruggendo completamente il mezzo. Fortunatamente, l’autista è riuscito a mettersi in salvo ed è rimasto illeso.
Notizie correlate
-
Operaio agrigentino muore in un cantiereCondividi Visualizzazioni 143 Tragedia nella giornata di oggi a Mazara del Vallo, dove un operaio di...
-
CGIL Agrigento, Martina Siracusa nominata coordinatrice provinciale dei GiovaniCondividi Visualizzazioni 152 Buscemi e Barba: «Una nuova generazione protagonista del cambiamento». Il 20 novembre giovani...
-
Valle dei Templi e Museo Griffo, un fine settimana tra visite guidate e laboratori per bambiniCondividi Visualizzazioni 136 Un weekend all’insegna della cultura, della storia e della scoperta alla Valle dei...