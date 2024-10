Fuoco a bordo, coppia di Agrigento salta fuori appena in tempo

Condividi

Una coppia di Agrigento è fuoriuscita appena in tempo dall’abitacolo della propria automobile in fiamme. E’ accaduto lungo la strada statale 624, Fondovalle Sciacca – Palermo, nei pressi del bivio Misilbesi, in direzione Sciacca. L’incendio è divampato all’improvviso su un’Audi Q5. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco. L’auto è stato del tutto carbonizzata.