Fugge durante il tragitto da una Comunità al Sert di Agrigento: arrestato per evasione

Un uomo di 24 anni, ristretto agli arresti domiciliari in una comunità di Raffadali, è stato accompagnato in automobile al Sert in via Imera ad Agrigento. Durante il tragitto lui ha approfittato dell’intasamento del traffico per aprire lo sportello e scappare. Dopo ore di ricerche, i poliziotti della Squadra Volanti di Agrigento lo hanno rintracciato a casa dei genitori. E’ stato arrestato per evasione e ricondotto nella Comunità.