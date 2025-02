Fuga e lancio di munizioni dall’auto: due denunciati a Licata

Condividi

A Licata in periferia è accaduto che un’automobile non ha obbedito all’alt della polizia ad un posto di blocco, e, con una manovra azzardata che ha rischiato di speronare l’auto della polizia, ha tentato la fuga. E’ stata inseguita, e durante la corsa le due persone a bordo hanno lanciato dal finestrino un sacchetto. L’auto è stata bloccata e il sacchetto recuperato. Dentro sono stati trovati un caricatore per pistola calibro 7,65 e una ventina di proiettili. I due, licatesi, entrambi cinquantenni, sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Agrigento per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di munizioni. Si sono giustificati sostenendo di essere scappati per paura, allorchè l’auto della polizia era priva dei colori d’istituto e quindi non riconoscibile.