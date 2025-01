Fuga di gas, esplosione e crollo di una palazzina di tre piani

Condividi

Visualizzazioni 88

“Arriva la notizia di una palazzina di tre piani crollata. Stiamo attivando tutte le risorse speciali necessarie e disponibili in Regione. Squadre di ricerca e soccorso Usar e cinofili”.

E’ quanto affermano dai vigili del fuoco di Catania sull’esplosione avvenuta nel rione San Giovanni Galermo.

In corso di evacuazione il centro dell’Opera diocesana di assistenza a Catania che ospita anziani. La struttura è nella zona di via Gualandi dove è avvenuta un’esplosione per una fuga di gas.

Il boato è stato avvertito a distanza.

(ANSA)

Sponsored By

Sul posto stavano operando due squadre dell’azienda del gas per ricercare una perdita nella rete cittadina. La strada era già stata bloccata al traffico viario. I vigili del fuoco del comando provinciale sono presenti sul posto con tre squadre anche dei nuclei speciali Nbcr. Dai vigili del fuoco arriva la notizia “di una palazzina di tre piani crollata”.