Fuga di gas e deflagrazione a Menfi, casalinga ferita

A Menfi, in via Raffaello, è accaduto che si è sviluppata una fuga di gas nell’angolo cottura nell’abitazione di una casalinga di 45 anni menfitana. Lei è entrata in cucina, ha acceso la luce, e si è scatenata una deflagrazione, sollevando un enorme boato, avvertito nella zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sciacca e i Carabinieri della locale Stazione. La donna è stata soccorsa in ospedale, al “Giovanni Paolo secondo” di Sciacca. Non versa in gravi condizioni.