Fucile, 141 cartucce e 70 chili di marijuana: denunciato 72enne a Licata

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Operazione dei Carabinieri tra Licata e Butera. In un fondo agricolo scoperte 88 piante di marijuana e numerose infiorescenze

Un fucile da caccia, 141 cartucce calibro 12 e circa 70 chilogrammi di marijuana. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Licata, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, nell’ambito di un servizio di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di droga e alla verifica della regolare detenzione di armi.

I militari hanno concentrato gli accertamenti in contrada Turcio, all’interno di un fondo agricolo adibito a vigneto e riconducibile a un 72enne del luogo. Nel corso della perquisizione sono state individuate 88 piante di marijuana, insieme alle relative infiorescenze, per un peso complessivo di circa 70 chilogrammi.

L’attività investigativa è quindi proseguita nell’abitazione dell’uomo, dove i Carabinieri hanno trovato un fucile da caccia marca Franchi e 141 cartucce calibro 12. Dagli accertamenti eseguiti sarebbe emersa l’assenza delle necessarie autorizzazioni per la detenzione dell’arma e delle munizioni.

Droga, fucile e cartucce sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti.

Al termine delle operazioni, il 72enne è stato denunciato in stato di libertà alle competenti Procure della Repubblica di Agrigento e Gela. Le ipotesi di reato contestate riguardano la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la detenzione abusiva di arma comune da sparo e relative munizioni.