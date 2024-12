Fsc, 100 milioni destinati alle aree industriali

Condividi

Il governo regionale, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo, ha approvato un pacchetto di interventi da 100 milioni di euro per la riqualificazione delle infrastrutture negli agglomerati industriali della Sicilia, nell’ambito della programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. 50 milioni di euro saranno impiegati per la rete viaria della zona industriale di Catania. Altri 50 milioni sono destinati ad azioni di riqualificazione delle altre aree industriali siciliane, compresa Agrigento, in base a un elenco predisposto dall’Irsap. Schifani afferma: “Attraverso le risorse dell’Accordo di coesione interveniamo concretamente nelle aree industriali per risolvere una serie di problemi, in qualche caso risalenti negli anni”. Tamajo aggiunge: “Sono interventi strategici per adeguare le condizioni di efficienza, funzionalità e sicurezza in favore delle imprese che operano nelle zone industriali”.