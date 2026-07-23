Frontale tra due auto nel Ragusano: muore una 64enne, 58enne trasportato d’urgenza in ospedale

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Un drammatico incidente stradale ha spezzato una vita nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 18, che collega Vittoria a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa.

A perdere la vita è stata una donna di 64 anni, rimasta coinvolta in un violento scontro frontale tra due automobili. La vittima si trovava alla guida di una Volkswagen Golf e stava percorrendo la provinciale in direzione Santa Croce Camerina quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato l’impatto con una Opel che arrivava dalla direzione opposta.

L’urto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo alla conducente della Golf. Per lei i soccorsi si sono rivelati inutili. Il conducente dell’altra vettura, un uomo di 58 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Gli agenti della polizia locale di Vittoria hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’ennesimo grave sinistro sulle strade siciliane riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza della viabilità e sui rischi legati agli spostamenti lungo le arterie provinciali.