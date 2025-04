“Frodi su accise”: ispezioni nell’Agrigentino

Condividi

La Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane hanno eseguito dei controlli in tutto il territorio agrigentino in impianti di distribuzione stradale di carburanti per prevenire e contrastare le frodi nel settore delle accise. Sono stati ispezionati 26 impianti. E’ emerso un solo caso di gasolio irregolare a causa del basso punto di infiammabilità. L’ipotesi più verosimile è che il gasolio sia stato miscelato con solventi o oli vegetali esausti, aggirando quindi le normative sulle accise e provocando danni alle auto che lo usavano e con un maggiore inquinamento ambientale. Si è proceduto, quindi, al sequestro preventivo di circa 2.400 litri di gasolio. E il gestore è stato denunciato per “frode in commercio e sottrazione del prodotto all’accertamento dell’accisa”.