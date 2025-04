Frode Unione europea, quattro indagati, sequestro beni

Condividi

Il Tribunale di Caltanissetta ha sequestrato beni mobili, immobili e societari, per un valore di circa 700.000 euro, a quattro indagati per frode a danno dell’Unione europea. Le indagini sono state sostenute dalla Guardia di Finanza. La truffa sarebbe ruotata intorno ad attività agricole e ai contributi dell’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Sarebbero state presentate istanze fittizie di contributi e agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura o per l’acquisto di fondi e fabbricati. I contributi Agea sono stati reimpiegati a beneficio personale.