Fratelli D’Italia sta con le Forze dell’Ordine

Condividi

Visualizzazioni 121

Il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Adriano Barba accompagnato da una delegazione del direttivo provinciale composta dal Presidente del Consiglio Comunale di Favara Miriam Mignemi, dell’Avv. Paola Antinoro e dell’assessore alla Cultura Costantino Ciulla nonché segretario amministrativo FDI, ha incontrato il Questore di Agrigento Dr. Tommaso Palumbo ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento Col. Nicola De Tullio ed i rispettivi vertici e dirigenti degli uffici di appartenenza per esprimere profondo senso di gratitudine e vicinanza per il lavoro che quotidianamente svolgono nei nostri territori nel contrasto alla criminalità e per presentare agli stessi la petizione nazionale di iniziativa della segreteria nazionale di Fratelli d’Italia “io sto con le forze dell’ordine”.

Si tratta una raccolta firme che verrà portata avanti attraverso gazebo ed in seno ai prossimi congressi cittadini del partito per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire maggiori forme di tutela normativa nei confronti delle donne e degli uomini in divisa rispetto a fatti di cronaca come quelli che li hanno interessati nelle scorse settimane.

Un modo per ricordare, dunque, non solo il ruolo fondamentale della loro funzione nell’ordinamento dello Stato per assicurare il rispetto dei principi democratici e dell’ordine pubblico ma, anche, per rafforzare l’idea collettiva di volere difendere chi ci difende attraverso misure che consentano di inasprire le pene per i reati di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, nonché di adottare forme di maggiore tutela per gli stessi unitamente all’inserimento del reato di rivolta in carcere.

Il Presidente Provinciale Barba ha ringraziato il Questore ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri per l’accoglienza e si è congratulato per i risultati raggiunti ricordando come “sia assolutamente notoria la nostra vicinanza e gratitudine nei confronti delle donne e uomini delle forze dell’ordine che quotidianamente contrastano la criminalità e ogni forma di prevaricazione promuovendo anche iniziative volte a sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle regole e delle Leggi. Siamo orgogliosi delle nostre forze dell’ordine e di quanti si spendono per garantire la sicurezza dei cittadini come i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza ed i sanitari del 118. A loro va il nostro grazie ed il nostro impegno perché possano svolgere la loro missione con maggiore tutela e serenità”.