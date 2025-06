Fratelli d’Italia Porto Empedocle: “No al dissalatore nell’area Enel”

Condividi

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Porto Empedocle, Giuseppe Todaro, ritiene del tutto non condivisibile la scelta di collocare il nuovo dissalatore dentro l’area della centrale Enel. E spiega: “La scelta di collocare un nuovo dissalatore all’interno dell’area della centrale Enel ci appare profondamente sbagliata. Il nostro territorio dispone già di un’area industriale dove esiste un dissalatore ormai chiuso da decenni. Crediamo che la scelta più sensata sarebbe stata l’installazione di un modulo temporaneo del dissalatore in quell’area, sfruttando le infrastrutture esistenti come le condotte, evitando così interventi invasivi che sta subendo il territorio, in primis lo sventramento della zona bassa della città per collegare il nuovo impianto alla rete idrica destinata ad Agrigento e ai Comuni limitrofi. Chiediamo inoltre all’Amministrazione comunale quali misure compensative siano state prospettate per la comunità di Porto Empedocle”.