Fratelli d’Italia difende la preside Pilato: “Chi educa al rispetto non merita attacchi politici”

“Desidero esprimere la mia piena solidarietà e la vicinanza di Fratelli d’Italia alla dirigente scolastica del Liceo Scientifico Leonardo, professoressa Patrizia Pilato, oggi ingiustamente oggetto di attacchi politici per aver semplicemente esercitato il proprio dovere: far rispettare le regole della scuola”. Lo dichiara Adriano Barba, Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia ad Agrigento, commentando le polemiche sorte dopo la circolare con cui la dirigente ha previsto l’accompagnamento dei genitori per gli studenti assenti ingiustificati in occasione dello sciopero generale. “Non c’è nulla di politico in una decisione che nasce unicamente dal senso di responsabilità e dal rispetto del regolamento interno – continua Barba. È compito di un dirigente scolastico garantire che la scuola rimanga un luogo di formazione, di libertà e di educazione civica, dove i giovani imparano che libertà e regole non sono in contrasto, ma si completano a vicenda. La libertà di pensiero non può mai diventare arbitrio o disinteresse verso i propri doveri”. Il Presidente provinciale sottolinea: “Il messaggio educativo più forte che un liceo possa dare oggi è proprio questo: il rispetto delle regole è il primo passo per diventare cittadini consapevoli e responsabili. Chi pretende di formare una nuova generazione libera e matura non può prescindere da questi principi fondamentali”. Barba, che in passato è stato Presidente Provinciale della Consulta studentesca, conosce bene le dinamiche che muovono molte manifestazioni di piazza. “Spesso certe mobilitazioni vengono strumentalizzate da frange politiche o ideologiche con il solo scopo di sottrarre i ragazzi a un giorno di scuola, travisando il significato originario di partecipazione e confronto. E purtroppo oggi, non di rado, queste manifestazioni si trasformano in attacchi contro il Governo guidato da Giorgia Meloni e in episodi di tensione che finiscono persino con scontri con le forze dell’ordine. È inaccettabile che un momento educativo venga piegato a fini di parte. La professoressa Pilato ha agito nel pieno delle sue prerogative e nel solco di una tradizione educativa seria e coerente”. “Fratelli d’Italia – conclude Adriano Barba – sarà sempre al fianco di chi, nelle istituzioni scolastiche come in ogni altro ambito, difende l’autorevolezza dello Stato, il valore dell’educazione e la necessità di rispettare le regole. È da lì che si costruisce una società più giusta, libera e responsabile. E tutto comincia proprio dai licei”.