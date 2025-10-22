Fratelli d’Italia Agrigento: “Progetto condiviso per il futuro della città e centrodestra unito alle prossime amministrative”

Condividi

Visualizzazioni 151

Il Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Paola Antinoro, interviene in merito al dibattito politico in vista delle prossime elezioni amministrative ad Agrigento. “Fratelli d’Italia – dichiara Antinoro – sta lavorando con impegno alla definizione di un progetto programmatico serio, concreto e coerente, costruito nell’interesse esclusivo della città di Agrigento e dei suoi cittadini. L’obiettivo è quello di giungere alle prossime elezioni con un centrodestra unito, fondato su scelte condivise e responsabili. La scelta del candidato da proporre alla coalizione sarà il risultato di una valutazione ponderata e condivisa tra il Coordinatore cittadino, il Presidente provinciale, il Coordinatore regionale e la Deputazione, nel pieno rispetto dei principi di lealtà, correttezza e coerenza che da sempre contraddistinguono l’azione politica di Fratelli d’Italia. È importante precisare che qualsiasi dichiarazione o presa di posizione non riconducibile agli organi direttivi del partito deve essere considerata come una mera opinione personale, non concordata né rappresentativa delle posizioni ufficiali di Fratelli d’Italia”.