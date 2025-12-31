Fratelli d’Italia a Favara fa il bilancio dell’operato nel 2025

Condividi

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia anche quest’anno è stato attivo e propositivo impegnandosi in azioni politiche e progetti oggi finanziati,

con il capogruppo Gerlando Nobile e in sinergia con il Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, i quali spesso hanno mediato con i funzionari della Regione Sicilia e con i propri riferimenti di partito, pur non condividendo la linea politica del Sindaco Palumbo che nonostante il suo tentativo di ridurre al minimo il potere decisionale del Consiglio comunale e non dando seguito alle numerose mozioni presentate negli anni, Fratelli d’Italia con i suoi consiglieri comunali in aula ha agito cercando di lasciare qualcosa di concreto e di tangibile alla città e all’Ente.

Progetti finanziati:

“Ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari I°e II°

Circolo. Lavori di adeguamento plesso di via Agrigento” importo tot. € 393.000,00 ; grazie agli Assessori Elvira Amata ed Alessandro Aricó;

Nell’ambito della rigenerazione urbana di parchi e aree verdi, è rientrata la Villa comunale Stefano Pompeo con il contributo massimo di € 50.000, grazie all’intervento dell’On. Assessore Giusi Savarino;

Sempre nell’ambito dell’Assessorato all’Ambiente dell’On. Savarino nell’ambito del contrasto al dissesto idrogeologico, è stato finaziato il progetto per il Consolidamento del Costone di contrada Poggio per un importo totale di € 1.200.000.

Su proposta del partito, é stata presentata ed approvata dal gruppo consiliare Fdi unitamente a diversi colleghi di opposizione, la Mozione Consiliare “Impegno a ridurre gli oneri per i diritti di segreteria per le pratiche edilizie e e SUAP a titolo oneroso”, impegnando la giunta a diminuire la tassa di almeno il 50%;

Il Presidente del Consiglio Comunale, Miriam Mignemi, ha sempre fatto da pungolo all’amministrazione, con interventi costruttivi documentanti nelle registrazioni delle sedute di Consiglio Comunale, spesso sopperendo ad errori e ritardi dell’Amministrazione, in ultimo con la correzione del DUP a proposta trasmessa, convocando in Conferenza dei Capigruppo i responsabili di Area di competenza e permettendo la redazione di un emendamento tecnico prima di arrivare in aula, per evitare di ritardare e non riuscire ad approvare la proposta propedeutica al Bilancio;

Con un’interpretazione urgente abbiamo chiesto all’Amministrazione il rispetto la tutela dei diritti dei cittadini denunciando roghi di rifiuti nel centro storico a scapito della sanità e della salute pubblica. Un centro storico abbandonato da questa amministrazione.

Senza contare le iniziative precedenti quali il “Regolamento per la concessione in uso di ville e giardini” ancora non applicato dall’Amministrazione che forse preferisce vedere Villa Giufà o Villa Ambrosini, potenziali fiori all’occhiello tra i luoghi ricreativi, vandalizzati, noncurati e deteriorati dallo stato di abbandono e la stabilizzazione dei precari seguita personalmente dal presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi in sinergia con l’On. Calogero Pisano che ha introdotto l’emendamento al Decreto Milleproroghe che ne ha permesso, finalmente, la stabilizzazione sul finire del 2024 e all’inizio del 2025 e che si era reso disponibile trovare finanziamenti per progetti riguardanti il centro storico di Favara che il

sindaco Palumbo all’onor del vero non ha mai inviato al Governo nazionale. Questo è certamente l’intervento di cui siamo maggiormente orgogliosi.

Cogliamo l’occasione per fare gli auguri ai cittadini, con la certezza della continuità del nostro impegno per il bene della città di Favara.

Il Segretario cittadino di Fratelli d’Italia

Fabrizio Crapanzano