Francofonte, la lite si trasforma in tragedia, muore con una coltellata un 17enne

Un diciassettenne è morto dopo essere stato accoltellato ieri sera a Francofonte, nel Siracusano, raggiunto da un fendente al termine di una lite con un ventunenne scoppiata nella centrale via Nastro Azzurro, la cosiddetta “via dei pub”. Sembra che i due avessero bevuto.

La vittima è caduta a terra in una pozza di sangue e nonostante il rapido intervento dei soccorsi per il giovane, Nicolas Lucifora, non c’è stato nulla da fare. La notizia ha sconvolto la comunità, gettando un’ombra sulle celebrazioni pasquali. Indagano i carabinieri.

I carabinieri di Francofonte stanno interrogando diverse persone che erano presenti in strada al momento della lite. In particolare, gli investigatori stanno raccogliendo la testimonianza del ventunenne con il quale la vittima avrebbe avuto il litigio e che potrebbe aver sferrato il fendente mortale. I carabinieri confermano che al momento non ci sono persone in stato di fermo.

(ANSA)