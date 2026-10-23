Franco Castaldo, il cordoglio di Agrigento: «Una voce libera, un maestro di giornalismo e una memoria che non si spegne»

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La scomparsa di Franco Castaldo, storico giornalista e direttore di Grandangolo Agrigento, continua a suscitare profonda commozione nel mondo dell’informazione, nelle istituzioni e tra quanti hanno conosciuto e apprezzato il suo impegno professionale e umano. Una vita dedicata al giornalismo d’inchiesta, al racconto della realtà agrigentina e alla ricerca della verità, anche nei momenti più difficili e pericolosi della storia della provincia.

Tra i messaggi di cordoglio è arrivato quello del sindaco di Agrigento, Michele Sodano, che riconosce in Castaldo una figura fondamentale della memoria cittadina. «Con la scomparsa di Franco Castaldo se ne va una parte fondamentale della memoria di Agrigento», afferma il primo cittadino, ricordando il coraggio con cui il giornalista ha raccontato la città negli anni delle guerre di mafia, frequentando i luoghi dei delitti e vivendo sotto scorta insieme alla propria famiglia, senza mai rinunciare al suo lavoro.

Dalle pagine del quotidiano La Sicilia alla fondazione di Grandangolo Agrigento, passando per i suoi libri e le sue inchieste, Castaldo ha costruito un patrimonio di conoscenze e testimonianze che ha segnato profondamente il giornalismo locale. Per Sodano è stato «un raro esempio di vero giornalismo e una scuola per tante giovani firme», alle quali ha trasmesso metodo, rigore e coraggio. Il sindaco sottolinea anche la capacità del cronista di osservare Agrigento con spirito critico, senza rinunciare alla speranza che le cose possano cambiare e senza fare sconti a nessuno.

Alla famiglia e alla redazione di Grandangolo, il primo cittadino ha rivolto l’abbraccio personale e quello dell’intera Amministrazione comunale.

Parole di profonda partecipazione arrivano anche dalla segreteria provinciale di Assostampa Agrigento, che ricorda Castaldo come uno dei protagonisti più autorevoli del giornalismo siciliano. La sua scomparsa, sottolinea il sindacato, lascia un vuoto profondo non soltanto nella comunità professionale agrigentina, ma anche in quella nazionale e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

Storico cronista, Castaldo ha ricostruito vicende, relazioni e retroscena delle cosche mafiose agrigentine, raccontando una stagione drammatica segnata dalla violenza e dalla paura. La sua conoscenza delle dinamiche criminali, unita alla capacità di documentare fatti e intrecci, ne ha fatto un riferimento per chi cercava di comprendere la storia più oscura del territorio.

Negli anni della guerra di mafia, il giornalista ha affrontato situazioni di estrema tensione, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei suoi cari. Un impegno che, per Assostampa, testimonia la dedizione di un professionista che non ha abbandonato il proprio dovere neppure di fronte al pericolo.

Accanto al cronista rigoroso, il sindacato ricorda l’uomo, le sue qualità umane e il ruolo svolto all’interno della stessa Assostampa, dove è stato dirigente per anni, contribuendo alla difesa della dignità professionale, della libertà d’informazione e dei diritti dei giornalisti.

Il cordoglio è rivolto alla moglie, ai figli, alle nuore e al nipotino Francesco, ai quali la segreteria provinciale si stringe con affetto, condividendo il dolore per una perdita che colpisce una famiglia e un’intera comunità professionale.

Anche l’Unione Cattolica Stampa Italiana di Agrigento si unisce al lutto, ricordando Castaldo come un amico, un maestro e un osservatore attento della realtà. Il presidente dell’UCSI Agrigento, Angelo Augusto, parla di «un amico caro, un maestro di giornalismo, un osservatore attento e scrupoloso della nostra realtà».

L’organizzazione evidenzia il valore delle inchieste e della scrittura di Castaldo, capace di raccontare un territorio complesso senza rinunciare alle proprie idee e mantenendo sempre la schiena dritta. Il suo lavoro ha contribuito alla formazione di intere generazioni di giornalisti, molti dei quali hanno trovato in lui un punto di riferimento e una guida professionale.

«Franco Castaldo mancherà a tutti noi», afferma Augusto, ricordandolo non soltanto come collega al quale chiedere consiglio, ma anche come professionista capace di mantenere uno sguardo lucido e indipendente su ciò che accadeva. Un uomo che sapeva osservare, approfondire e raccontare, senza lasciarsi condizionare dalle convenienze.

Al coro di cordoglio si aggiunge l’onorevole Ida Carmina, del Movimento 5 Stelle, che definisce Castaldo una voce inconfondibile dell’informazione agrigentina e siciliana. La parlamentare ne ricorda lo stile diretto, la schiettezza e i modi austeri, lontani dalla retorica e dai facili compiacimenti.

Castaldo, sottolinea Carmina, ha raccontato la propria terra portandone alla luce contraddizioni, ingiustizie e zone d’ombra. Un giornalismo che non cercava il consenso dei potenti, ma rispondeva al dovere di informare i cittadini, senza timore di affrontare questioni scomode.

La sua scomparsa, secondo l’esponente del M5S, richiama l’attenzione sulle difficoltà che ancora oggi incontrano i giornalisti d’inchiesta, soprattutto quando il loro lavoro tocca interessi economici, illegalità e possibili intrecci tra mafia, affari e politica. Pressioni, intimidazioni e minacce rappresentano strumenti inaccettabili con cui si tenta di condizionare chi svolge un servizio essenziale per la democrazia.

Carmina assicura che continuerà l’impegno a difesa della libertà d’informazione e dei giornalisti che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono a contrastare la mafia e la corruzione. La tutela di chi informa liberamente, sottolinea, non è una concessione, ma un dovere nei confronti dell’intera collettività.

«Amare la propria terra significa anche avere il coraggio di raccontarne le ferite, senza reticenze e senza paura di disturbare chi detiene il potere», è il senso del suo messaggio. Una considerazione che riassume il significato del lavoro svolto da Castaldo nel corso della sua carriera.

Dalle istituzioni al sindacato dei giornalisti, dall’UCSI al mondo politico, il ricordo converge su un punto: Franco Castaldo non è stato soltanto un cronista, ma una presenza autorevole nella storia civile e professionale di Agrigento. Le sue inchieste, i suoi libri e il lavoro portato avanti con Grandangolo hanno contribuito a conservare la memoria di vicende che non possono essere dimenticate.

Con la sua scomparsa se ne va una voce riconoscibile, spesso scomoda, che ha scelto di raccontare la realtà senza abbellirla e senza piegarsi alle convenienze. Resta l’eredità di un giornalista che ha fatto del rigore, dell’indipendenza e del coraggio i tratti distintivi della propria professione.

Adesso il dolore appartiene alla famiglia, ai colleghi e agli amici. Ma il patrimonio di testimonianze lasciato da Franco Castaldo appartiene anche alla città che ha raccontato per tanti anni. E proprio in quella memoria, nelle sue inchieste e nelle parole con cui ha cercato di illuminare le zone più difficili della società agrigentina, continuerà a vivere il suo impegno per un’informazione libera, capace di interrogare il potere e di rendere un servizio ai cittadini.