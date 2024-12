Francesco Pannofino e gli attori di “Chi è io?” Intervista di Irene Catarella – guarda il video

Condividi

Di Irene Catarella

Un grande maestro che continua a calcare i palcoscenici dei teatri con grande successo, Francesco Pannofino, attore dalla voce inimitabile e inconfondibile, dalla recitazione imponente ed eccezionale nello stesso tempo, già interprete di Nero Wolf per la televisione, è approdato al Teatro Pirandello di Agrigento con lo spettacolo di Angelo Longoni “Chi è io?, un’opera teatrale contemporanea portata in scena insieme a una compagnia speciale, formata da sua moglie la spumeggiante Manuela Rossi, dal loro brillante figlio Andrea e dalla frizzante Eleonora Ivone, moglie del regista Longoni. Successo assicurato per questi bravissimi attori impegnati in un’intrigante opera tutta da scoprire che ci siamo fatti raccontare, ovviamente in parte, direttamente da loro, intervistandoli nel foyer del teatro agrigentino. La loro tournée continuerà in Sicilia.