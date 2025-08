Francesco Napoli SGS Castelvetrano: “Finalmente una norma che tutela il personale scolastico”

Condividi

L’aggressione al personale scolastico in Italia è un fenomeno sempre più frequente e allarmante. Il personale scolastico è il secondo più colpito da aggressioni tra tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione, subito dopo quello sanitario. Un problema sistemico che, secondo i dati, si traduce in un’aggressione ogni due giorni ai danni di chi lavora nella scuola pubblica.

A intervenire sul tema è Francesco Napoli della SGS – Sindacato Generale di Settore, che ha espresso pieno appoggio alle recenti iniziative del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Dopo vent’anni di umiliazioni e delegittimazioni, finalmente arriva una norma che tutela il personale scolastico e prevede l’arresto in flagranza per chi lo aggredisce”, ha dichiarato Napoli. La nuova misura punta a rafforzare il rispetto per la figura dell’insegnante e dei dirigenti scolastici, garantendo loro sicurezza e dignità all’interno degli istituti. “Il personale scolastico – ha sottolineato Napoli – è il secondo più colpito da aggressioni tra tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione, subito dopo quello sanitario. Gli attacchi da parte di genitori sono aumentati in modo impressionante”. Il sindacato SGS si è più volte espresso a favore di azioni concrete a tutela degli operatori scolastici, ribadendo la necessità di politiche efficaci per contrastare il degrado del rispetto verso chi lavora nell’istruzione pubblica.