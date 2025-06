Francesco Cacciatore eletto segretario provinciale del Partito Democratico

Condividi

Il sindaco di Santo Stefano di Quisquina, Francesco Cacciatore, è stato eletto segretario provinciale del Partito Democratico di Agrigento. E afferma: “La comunità democratica della provincia di Agrigento mi ha scelto come segretario del partito. Con grande emozione sento il dovere di esprimere la gratitudine nei confronti di tutti i tesserati per la partecipazione al voto, per l’entusiasmo e per tutta la loro passione. I miei complimenti a Giacomo Vivacqua, a cui rinnovo la mia stima e che sono sicuro troverò al mio fianco in questo nuovo impegno. Inizia una nuova storia, insieme lavoreremo per rendere il nostro Partito Democratico sempre più unito, aperto e capace di stare tra la gente, nelle piazze, nei circoli e nelle Istituzioni. Da domani si cammina insieme”.