Francesco Bellomo si dimette da Direttore Artistico del Teatro Pirandello

Nell’ambito di una vicenda che vedrebbe coinvolto l’agrigentino Francesco Bellomo, Direttore Artistico del Teatro Pirandello, lo stesso, dopo avere appreso dai giornali la notizia, oggi pomeriggio ha presentato le dimissioni al presidente del Teatro Alessandro Patti.

Bellomo, figura storica agrigentina unitamente al padre Nino per avere brillato nella storia del cinema, del teatro e della televisione italiana, sarebbe coinvolto in una vicenda poco chiara secondo la quale, un suo vecchio attore, lo accusa di averlo usato come presta nome in due società per evadere il fisco. L’attore, Roberto Iannone, chiede un risarcimento di 486 mila euro.

Bellomo è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per l’ipotesi di reato di sostituzione di persona. La notizia è stata riportata oggi da Il Fatto Quotidiano, ma il Direttore Artistico fino ad ora non ha ricevuto ufficialmente alcun avviso di garanzia.

Parlare della famiglia Bellomo appare superfluo. Una famiglia che ad Agrigento e non solo si è contraddistinta per la serietà, la nobiltà e per la lealtà, virtù queste riconosciute da tutti.

Siamo certi che Francesco Bellomo saprà chiarire ogni accusa che gli viene contestata al fine di tutelare la propria immagine e il prestigioso cognome.