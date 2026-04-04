“Frana Niscemi”, la cronaca di una morte annunciata

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Severa disanima del procuratore di Gela Salvatore Vella sulla frana di Niscemi: “Dall’epoca del primo crollo, nel 1997, nessuno ha mosso un dito”.

A Niscemi, teatro della disastrosa frana del gennaio scorso, nessuno ha mosso un dito dal 1997, all’epoca della prima frana. Non solo non si è intervenuti come ha indicato finanche la Protezione civile nazionale, rilevando rischi elevatissimi di dissesto, ma non si è stati accorti nemmeno ad evitare di costruire ancora e a spostare i residenti nella zona. Anzi il contrario: si è costruito e nessun trasferimento.

Salvatore Vella

Così è secondo il procuratore della Repubblica di Gela, Salvatore Vella, che coordina l’inchiesta su quanto accaduto. In provincia di Caltanissetta è così “cronaca di una morte annunciata”. La maledizione si perpetua, come scrive Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel romanzo “Il Gattopardo”: “In Sicilia non importa far male o far bene: il peccato che noi Siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di fare. Il sonno è ciò che i Siciliani vogliono, ed essi odieranno sempre chi li vorrà svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali”. Il procuratore Vella ha l’elenco delle opere preventivate come urgenti e necessarie dopo la frana del 1997, finanziate con 12 miliardi di lire, poi 12 milioni di euro, e che non sono state compiute, nonostante un finanziamento regionale che ancora oggi è disponibile.

Allo stesso modo non sono stati attuati gli interventi ordinari di ripristino sicurezza e di raccolta delle acque piovane e fognarie dell’abitato di Niscemi, che è tuttora carente e che probabilmente è una delle concause della frana. Nella fascia rossa, quella maggiormente a rischio, già tracciata dopo la frana del ’97, non avrebbero dovuto più esserci abitazioni, non solo spostando le persone ma eliminando gli immobili. Anche ciò non è stato compiuto. Le opere sollecitate da un’apposita commissione della Protezione civile nazionale, che accertò profili di rischio elevatissimi per il territorio, sono ancora sulla carta, il castello di carta, adesso irrimediabilmente crollato. Il procuratore Vella ribadisce: “Nessun indagato al momento. Ma non mancheranno”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)