Frana nel centro storico di Santa Elisabetta: sei famiglie sgomberate

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Una frana ha interessato una piccola porzione di via Sant’Angelo, nel centro storico di Santa Elisabetta, probabilmente a causa delle intense piogge degli ultimi giorni. L’area era già stata transennata e i lavori di ripristino sicurezza erano in corso. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, e al momento non vi sono rischi immediati per le persone. A tutela della pubblica incolumità, il sindaco Liborio Gaziano ha ordinato l’allontanamento precauzionale di sei famiglie che abitano nelle vicinanze. È stato richiesto l’intervento della Protezione civile, che, insieme all’Ufficio tecnico comunale, effettuerà verifiche per valutare eventuali pericoli.