Frana di Niscemi: sopralluogo e indagini in corso, coinvolta l’intelligenza artificiale per l’inchiesta

Condividi

Visualizzazioni 210

Ieri è durato tutto il giorno il sopralluogo condotto dal procuratore di Gela Salvatore Vella e dai consulenti tecnici incaricati dalla Procura per l’indagine sulla frana di Niscemi. Gli accertamenti si sono estesi a valle del centro abitato per ottenere un quadro completo della situazione, in quanto il fronte della frana risulta più ampio dei 5 chilometri inizialmente rilevati. Oggi gli esperti sorvolano la zona con un elicottero della Polizia per esaminare aree inaccessibili via terra. Da lunedì prossimo inizieranno gli interrogatori di testimoni, principalmente tecnici, mentre l’intelligenza artificiale sarà utilizzata per la prima volta in un’indagine per disastro colposo, con un progetto sperimentale della polizia.