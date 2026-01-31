Frana di Niscemi, la Procura indaga su interventi e ritardi

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 123

La Procura di Gela ha dunque avviato un’inchiesta per disastro colposo sulla frana di Niscemi per accertare se il crollo del costone si sarebbe potuto evitare e chi avrebbe dovuto intervenire. L’indagine è iniziata dall’analisi di tanti documenti, e ricostruirà tutti i lavori eseguiti nell’area dal 1997, anno di un precedente smottamento, fino a oggi. Nei prossimi giorni i magistrati affideranno l’incarico a tre consulenti universitari per accertare le cause della frana e se la mancanza di opere di recupero sicurezza del terreno e del torrente Benefizio, rinviate per anni nonostante ripetuti stati di emergenza e finanziamenti per milioni di euro, abbia inciso in modo determinante. Sarà verificato anche se interventi non autorizzati, come scarichi o pozzi abusivi, abbiano contribuito al cedimento. L’inchiesta sarà gravata dai termini di prescrizione del reato: 6 anni.

Notizie correlate

Leave a Comment