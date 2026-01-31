Frana di Niscemi, la Procura indaga su interventi e ritardi

La Procura di Gela ha dunque avviato un’inchiesta per disastro colposo sulla frana di Niscemi per accertare se il crollo del costone si sarebbe potuto evitare e chi avrebbe dovuto intervenire. L’indagine è iniziata dall’analisi di tanti documenti, e ricostruirà tutti i lavori eseguiti nell’area dal 1997, anno di un precedente smottamento, fino a oggi. Nei prossimi giorni i magistrati affideranno l’incarico a tre consulenti universitari per accertare le cause della frana e se la mancanza di opere di recupero sicurezza del terreno e del torrente Benefizio, rinviate per anni nonostante ripetuti stati di emergenza e finanziamenti per milioni di euro, abbia inciso in modo determinante. Sarà verificato anche se interventi non autorizzati, come scarichi o pozzi abusivi, abbiano contribuito al cedimento. L’inchiesta sarà gravata dai termini di prescrizione del reato: 6 anni.
Notizie correlate
-
Sconto pena, arrestato un vivandiere di Messina DenaroCondividi Visualizzazioni 123 I Carabinieri della stazione di Campobello di Mazara, in esecuzione di un ordine...
-
Omicidio La Puma: un arrestoCondividi Visualizzazioni 112 La Polizia ha arrestato Francesco Lo Iacono, agricoltore di 47 anni, sospettato di...
-
Controlli della Polizia di Stato: sanzioni per oltre 10 mila euro a esercizi del centro cittadinoCondividi Visualizzazioni 259 Prosegue l’attività di controllo della Polizia di Stato finalizzata a garantire il rispetto...