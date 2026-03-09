Frana a Niscemi: il rapporto degli esperti avverte, il fenomeno potrebbe evolvere ancora

Condividi

La grande frana che ha colpito Niscemi nel gennaio 2026 continua a rappresentare una situazione di rischio che richiede attenzione costante. È quanto emerge dal rapporto redatto dagli specialisti dell’Università di Firenze su incarico del Dipartimento della Protezione Civile, documento che analizza cause, sviluppo e possibili evoluzioni del fenomeno che ha interessato il centro del comune in provincia di Caltanissetta.

Lo studio, coordinato dal geologo Nicola Casagli, integra rilievi sul campo, dati satellitari e indagini geofisiche per delineare un quadro complessivo della situazione. Secondo gli esperti, nonostante il centro abitato mostri attualmente condizioni di sostanziale stabilità, la frana rimane attiva e potrebbe continuare a evolversi nel tempo.

Le analisi effettuate dopo gli eventi di gennaio indicano che la scarpata principale della frana, che delimita il margine dell’abitato, potrebbe subire ulteriori arretramenti. Il rapporto ipotizza infatti che il ciglio del versante possa retrocedere di alcune decine di metri, soprattutto in presenza di nuove precipitazioni significative.

Un’eventuale evoluzione di questo tipo potrebbe coinvolgere edifici situati nelle zone più vicine al bordo instabile e compromettere tratti di viabilità considerati strategici per il territorio.

Negli ultimi mesi la fascia di sicurezza attorno all’area interessata dalla frana è stata ridotta da 150 a 100 metri dal ciglio del versante. Questa decisione ha consentito a circa 700 residenti di rientrare nelle proprie abitazioni. Tuttavia, gli esperti sottolineano che il margine di sicurezza resta volutamente più ampio rispetto a quello minimo previsto dalla normativa, adottando un approccio prudenziale.

Nel documento vengono analizzati anche i fattori che hanno portato all’innesco della frana. Tra le principali cause emerge la particolare struttura geologica del terreno, caratterizzata dall’alternanza di sabbie permeabili e argille impermeabili. Questo contrasto favorisce l’accumulo di acqua negli strati del sottosuolo e può ridurre la stabilità dei pendii.

A ciò si aggiungono i processi erosivi che interessano la base della collina su cui sorge il paese. L’acqua piovana che defluisce dall’area urbana si incanala verso il torrente Benefizio, contribuendo nel tempo all’erosione del piede del versante e alla progressiva perdita di stabilità.

Le piogge che hanno preceduto gli eventi di gennaio, pur non essendo particolarmente eccezionali, hanno probabilmente agito su un sistema già vicino alle condizioni di cedimento, contribuendo ad attivare il movimento franoso.

La frana del 2026 non rappresenta un evento isolato. Gli studiosi ricordano infatti che il versante di Niscemi è interessato da un sistema di instabilità noto da secoli.

Tra gli episodi storici più significativi viene citato quello del 1790, caratterizzato da movimenti del terreno di grande entità e da fenomeni di vulcanismo sedimentario. Un altro episodio importante risale invece al 1997, quando si verificò la riattivazione di un corpo di frana profondo.

Gli eventi del 16 gennaio e del 25-26 gennaio 2026 si inseriscono dunque in una dinamica evolutiva che interessa il versante da lungo tempo.

Secondo le stime contenute nel rapporto, la frana ha interessato un fronte lungo circa 4,7 chilometri lungo il margine dell’abitato, con un volume di terreno coinvolto superiore a 80 milioni di metri cubi.

Il fenomeno non si è manifestato con un crollo improvviso, ma attraverso uno scivolamento progressivo del terreno durato diverse ore. Durante la fase più intensa del movimento, tra il 25 e il 26 gennaio, la velocità di spostamento è stata di circa un metro all’ora, un valore considerato moderato per frane profonde di questo tipo.

Le conclusioni del rapporto evidenziano infine come non sia realistico ottenere una stabilizzazione definitiva dell’intero versante attraverso interventi strutturali. Le dimensioni del fenomeno, la profondità delle superfici di scivolamento e la continua evoluzione della frana rendono infatti molto incerti gli effetti a lungo termine di opere di consolidamento.

Per questo motivo, la strategia indicata dagli esperti si basa soprattutto su attività di monitoraggio continuo, gestione del territorio e prevenzione del rischio, strumenti ritenuti fondamentali per convivere con un fenomeno naturale che, secondo gli studiosi, continuerà a evolversi nel tempo.