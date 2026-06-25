Fotovoltaico sui tetti: la manutenzione del lastrico solare spetta al titolare dell’impianto

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Chi impianta i pannelli fotovoltaici sui Tetti ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione del lastrico solare.. Il Tribunale di Palermo nella controversia tra il Consorzio Asi in Liquidazione di Palermo, proprietario dei capannoni industriali di Termini Imerese Brancaccio e Carini, difeso dall’Avv Giorgio Lo Cascio, ha rigettato le pretese dell’impresa insediata nel capannone in merito a delle infiltrazioni e ha individuato quale unico responsabile il player energetico titolare del diritto di superficie: gli interventi di manutenzione, secondo il Tribunale, devono essere posti esclusivamente a carico della società che ha installato i pannelli in quanto soggetto che ha l’effettiva disponibilità materiale del bene dal quale l’infiltrazione promana, considerato che le cause del fenomeno infiltrativo sono riconducibili al deterioramento delle opere destinate alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche insistenti sulla copertura oggetto del diritto di superficie e rientranti nella sfera di controllo e gestione della Società Energetica.