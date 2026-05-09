Foto-trappole contro l’abbandono dei rifiuti, scattano sanzioni a Lido Rossello e Giallonardo

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Le foto-trappole installate dal Comune di Realmonte hanno permesso di scoprire i responsabili dell’abbandono illecito di rifiuti nelle aree di Lido Rossello e Giallonardo, due delle zone naturalistiche più pregiate dell’Agrigentino, avviando così una stretta contro gli incivili che deturpano il territorio. Le immagini raccolte sono state analizzate dalla Polizia municipale diretta dal comandante Antonio Quagliata, con conseguenti sanzioni amministrative e denunce penali nei confronti di due persone. Ulteriori verifiche sono ancora in corso. L’amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Alessandro Mallia, ha annunciato una linea di assoluta tolleranza zero, prevedendo non solo multe ma anche l’obbligo per i responsabili di sostenere i costi di bonifica e ripristino delle aree compromesse. I cittadini sono invitati a collaborare con segnalazioni tempestive per contrastare il fenomeno.