Forza Nazionale promuove il convegno” Economia e Lavoro: proposte per cambiare il sistema Italia”

Si svolgerà il prossimo 25 ottobre a Roma presso l’Hotel Casa Tra Noi, il convegno su “Economia e Lavoro: proposte per cambiare il sistema”. L’iniziativa è promossa dal movimento politico “Forza Nazionale- Difendiamo l’Italia” attualmente in piena fase organizzativa nel Paesr. Relatori del convegno saranno Antonio Fierro, presidente di Forza Nazionale, già dirigente dell’IRI, Sergio Cappelletti coordinatore generale di Forza Nazionale e Mauro Conti, segretario nazionale. Interverranno anche i due vice segretari nazionali Antonio Barone e Clara Funiciello, il responsabile Etica dei valori cristiani Maurizio Brunetti e il responsabile Programmazione e Lavori pubblici Massimo Teani. Moderatore dell’incontro sarà Mario Dinoi, segretario regionale della Puglia.

“ Forza Nazionale– dichiara Mauro Conti- si colloca all’interno del polo moderato e centrista, e mette al centro del suo programma elettorale i temi che riguardano soprattutto il lavoro, la sanità, la famiglia e l’ambiente”.