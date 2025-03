Forza Italia, il coordinamento agrigentino è stato commissariato. Si era dimessa Margherita La Rocca Ruvolo

Condividi

Visualizzazioni 230

di Filippo Cardinale

L’unica provincia siciliana il cui coordinamento provinciale è stato commissariato è quella agrigentina. Il tutto passa attraverso un insolito silenzio. Forza Italia in provincia di Agrigento è coordinata dal commissario Marcello Caruso. Da indiscrezioni ci sono anche le dimissioni da coordinatore provinciale dell’onorevole, nonchè sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo. Di conseguenza, le attività di partito programmate in provincia sarebbero attualmente in fase di pausa in considerazione del commissariamento. Nessuna nota al riguardo. La notizia è certa perchè è riportata nel sito ufficiale di Forza Italia. Cosa succede nel partito? Difficile in questo momento capirlo anche perchè nel partito in tanti cadono dalle nuvole.