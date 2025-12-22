Forza Italia Agrigento, incontro di auguri natalizi all’Hotel Dioscuri: partecipazione, risultati e prospettive future

Condividi

A pochi giorni dal Natale all’Hotel Dioscuri di Agrigento si è svolto l’incontro di auguri natalizi di Forza Italia agrigentina, con una partecipazione numerosa e qualificata di elettori, iscritti, amici e simpatizzanti del partito, oltre a numerosi amministratori degli enti locali del territorio provinciale.

All’iniziativa sono intervenuti: in collegamento telefonico il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, poi in sala il deputato europeo On. Marco Falcone, il coordinatore regionale di Forza Italia, Dr. Marcello Caruso, il vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia di Agrigento, On. Riccardo Gallo, e la deputata regionale, On. Margherita La Rocca Ruvolo. Nel suo intervento telefonico, il presidente Schifani ha sottolineato il riscontro di vitalità e di impegno proficuo del partito nella provincia di Agrigento, ringraziando tutti gli iscritti, gli amministratori e i dirigenti, e ribadendo come Forza Italia sia sempre più forza di governo di riferimento nella coalizione di centrodestra.

Nel corso degli interventi è stato rivolto un sentito ringraziamento ai tanti presenti e sono stati formulati gli auguri di un sereno e felice Natale a tutta la comunità agrigentina. L’incontro è stato anche occasione per tracciare un consuntivo delle principali attività politiche e amministrative portate avanti nel corso del 2025, evidenziando i risultati raggiunti e delineando le prospettive di azione futura.

È emersa con forza la volontà di Forza Italia di rafforzare ulteriormente il proprio impegno nei territori, ampliando e radicando sempre di più l’attenzione verso le comunità amministrate, a sostegno delle istanze dei cittadini, delle famiglie e delle forze produttive, in una logica di sviluppo, crescita e buona amministrazione.

Particolare rilievo è stato dato al successo della campagna di tesseramento, che ha proiettato Forza Italia agrigentina tra le prime federazioni provinciali della Sicilia per numero di iscritti, conquistando il podio regionale insieme a Palermo e Catania. Un risultato che testimonia la vitalità del partito e il crescente consenso attorno all’azione politica portata avanti sul territorio.

Marcello Caruso afferma:

«La grande partecipazione registrata ad Agrigento è la conferma di un partito vivo, credibile e radicato. Il successo della campagna di tesseramento dimostra che Forza Italia continua a rappresentare un punto di riferimento solido per tanti siciliani. In vista del prossimo congresso regionale, rinnovo la mia disponibilità a ricandidarmi alla guida del partito, con la consapevolezza che il mio impegno a favore di Forza Italia resterà immutato e totale qualunque sia l’esito del congresso. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare l’onorevole Riccardo Gallo per avere sostenuto con determinazione, lealtà e convinzione la mia prima candidatura a coordinatore regionale, rivelatasi poi vincente».

Marco Falcone commenta:

«Forza Italia agrigentina è oggi una realtà forte e organizzata, capace di interpretare le esigenze del territorio e di guardare all’Europa come opportunità di crescita. I risultati raggiunti sul piano del consenso e del radicamento territoriale sono il frutto di un lavoro di squadra che deve continuare con ancora maggiore determinazione, mettendo al centro cittadini, imprese e giovani. In questa fase è indispensabile rafforzare il senso di unità e di coesione interna: un partito unito, compatto e leale è la condizione fondamentale per superare ogni difficoltà, valorizzare tutte le energie disponibili e consolidare il nostro ruolo politico. L’unità non è uno slogan, ma una scelta di responsabilità che ci consente di affrontare con forza, credibilità e visione le sfide future, sia a livello territoriale che regionale ed europeo».

Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo dichiarano:

«Il risultato straordinario della campagna di tesseramento e la partecipazione all’incontro di oggi ci rendono orgogliosi e responsabili. Forza Italia agrigentina continuerà a essere presente, concreta e vicina alle comunità, sostenendo gli amministratori locali e facendosi portavoce delle esigenze dei cittadini in tutte le sedi istituzionali. In questa prospettiva, lavoreremo come Forza Italia agrigentina con convinzione e unità per l’obiettivo di rieleggere Marcello Caruso, certi che la sua guida rappresenti una garanzia di continuità, equilibrio e crescita per il partito. Il nostro impegno per il territorio sarà ancora più forte e incisivo nel nuovo anno».