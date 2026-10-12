Fortitudo Agrigento, vittoria al cardiopalma: Omegna battuta 63-62

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La Fortitudo Moncada Agrigento conquista una vittoria sofferta e preziosa nel campionato di Serie B Nazionale di basket, superando Omegna con il punteggio di 63-62. Una partita combattuta fino all’ultimo secondo, nella quale gli agrigentini sono riusciti a spuntarla al termine di una sfida equilibrata e ricca di tensione.

Un successo maturato attraverso una gara difficile, caratterizzata da continui cambi di ritmo e da un finale al cardiopalma. La Fortitudo ha saputo resistere alla pressione degli avversari, trovando le energie necessarie per portare a casa due punti importanti.

A trascinare la formazione agrigentina sono stati soprattutto Cepic, autore di 23 punti, e Conte, che ha chiuso con 20 punti. A referto anche Nicoli con 8 punti, Trapani con 6, Chiarastella e Truglio con 2 punti ciascuno, oltre a Mazzantini con 2.

(Foto di Giuseppe Colonna)