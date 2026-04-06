Fortitudo Agrigento: la storia del basket nella città dei Templi

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È disponibile su Amazon il nuovo libro curato da Luca Castronovo, dedicato alla storia della Fortitudo Agrigento, una delle realtà sportive più rappresentative della città dei Templi.

Dopo il lavoro già realizzato sulla storia dell’Akragas, Castronovo prosegue il suo percorso di valorizzazione della memoria sportiva agrigentina con una nuova pubblicazione interamente dedicata al basket locale. Il volume, disponibile esclusivamente in formato digitale, ripercorre le tappe più significative della Fortitudo Agrigento: dalle origini alle stagioni più entusiasmanti, passando per protagonisti, partite memorabili e momenti che hanno segnato la passione dei tifosi.

Si tratta di un progetto realizzato a livello amatoriale, nato più dalla passione che da logiche editoriali tradizionali. Proprio per questo motivo, il libro non è sponsorizzato né ufficialmente collegato all’attuale società, ma rappresenta uno sguardo autentico e personale sulla storia del basket agrigentino.

Un lavoro che punta a conservare e raccontare ricordi, emozioni e identità sportiva, offrendo agli appassionati un’occasione per riscoprire il legame tra la città di Agrigento e la pallacanestro, disciplina che negli anni ha regalato grandi soddisfazioni e momenti indimenticabili.

Un’altra tessera, dunque, nel mosaico della storia sportiva agrigentina, raccontata con semplicità e passione.