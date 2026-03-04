Forte scossa di terremoto alle 7.05 nel Catanese: magnitudo stimata fino a 4.6

Condividi

Una forte scossa di terremoto è stata registrata poco dopo le 7.05 di questa mattina nel territorio di Catania e nei comuni limitrofi. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione non solo nel capoluogo etneo, ma anche in diversi centri della provincia e in altre aree della Sicilia orientale.

Secondo le prime stime fornite dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la magnitudo provvisoria dell’evento sismico è compresa tra 4.1 e 4.6. Una successiva localizzazione automatica, ancora in fase di verifica, indica una magnitudo pari a 4.5.

Le rilevazioni collocano l’ipocentro del sisma sull’Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3,8 chilometri. Si tratta dunque di un terremoto superficiale, caratteristica che spiega perché la scossa sia stata percepita in modo così distinto dalla popolazione.

L’evento è stato avvertito, oltre che nel Catanese, anche nel Messinese e nel Siracusano, in particolare ad Augusta. Numerose le segnalazioni sui social da parte dei cittadini, molti dei quali sono stati svegliati dal movimento improvviso e hanno riferito di oggetti oscillanti e brevi momenti di apprensione.

Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando la situazione, mentre l’Ingv continua a verificare i dati per confermare magnitudo e localizzazione definitiva dell’evento.

La zona etnea è notoriamente ad alta attività sismica e vulcanica, con fenomeni spesso legati alla dinamica dell’Etna. Episodi come quello di questa mattina rientrano nella complessa attività geologica dell’area, costantemente sorvegliata dalla rete di monitoraggio dell’Ingv.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore qualora emergano ulteriori dettagli o variazioni nei dati ufficiali.