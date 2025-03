Forse un gioco imprudente ha provocato la morte di Simone D’Arrigo

Condividi

A Belpasso, in provincia di Catania, sarebbe stato un gioco imprudente a provocare la morte di Simone D’Arrigo, 16 anni, che la sera dello scorso sabato 8 marzo ha sfondato la cupola del lucernario del parcheggio esterno del centro commerciale Etnapolis, precipitando da 15 metri. Secondo quanto testimoniato da alcuni amici, si è arrampicato sulla costruzione e ha iniziato a saltarci su. La struttura non ha retto e il ragazzo è caduto sulla scala a chiocciola interna all’edificio. La Procura di Catania ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo al momento a carico di ignoti. Si tratta di un atto dovuto per effettuare gli accertamenti necessari e verificare anche eventuali violazioni nel rispetto delle norme di sicurezza da parte della gestione del centro commerciale.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)

