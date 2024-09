Formazione manageriale in sanità, al via al Cefpas la seconda edizione del Corso per lo sviluppo delle competenze digitali

Condividi

Caltanissetta, 27 settembre 2024 – Oggi e domani prenderà il via la seconda edizione del Corso di Formazione Manageriale PNRR M6C2 I2.2.C “Sviluppo delle Competenze Tecnico-Professionali, Digitali e Manageriali del personale del Sistema Sanitario” che ha l’obiettivo di formare le figure professionali del SSR, destinate alla gestione e all’organizzazione delle strutture previste nella riforma territoriale.

Il Piano di formazione regionale sui corsi di Formazione Manageriale previsti nel PNRR è organizzato e gestito dal CEFPAS quale provider individuato dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Salute e sarà strutturato nelle seguenti sette aree tematiche: Quadro istituzionale; Comunicazione- Leadership; Management; Reti e processi organizzativi per l’erogazione dei servizi di salute; Valutazione delle performance clinico-organizzative e gestionali; Innovazione tecnologica e digitalizzazione; Etica – Trasparenza – Privacy. Il percorso formativo, della durata complessiva di 200 ore, è così suddiviso: 88 ore di lezione in presenza articolate in 11 giornate di 8 ore, che si svolgeranno di venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00; 58 ore di lezione in presenza, articolate in 11 giornate che si svolgeranno il sabato, di norma dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 40 ore articolate in 13 sessioni in FAD sincrona; 10 ore destinate alla predisposizione del project work e 4 ore riservate alla valutazione finale.

La seconda edizione del corso, che è iniziata il 27 settembre 2024 e si concluderà il 23 maggio 2025, si svolgerà nei Poli Formativi di Caltanissetta, Messina, Catania e Palermo. La seconda edizione segue la prima che è cominciata il 24 e 25 maggio 2024 con fine percorso il 14 e 15 febbraio 2025, per i discenti delle Aule CT 1, CT 2, ME 1, CL 1, PA 1, PA 2.