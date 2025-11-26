Forestali, sì in Commissione bilancio all’aumento delle giornate

La Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale ha approvato l’aumento delle giornate per i forestali come proposto dal governo nella manovra di stabilità. Disco verde anche al fondo per la prevenzione degli incendi boschivi. Il gruppo del Partito Democratico a Sala d’Ercole interviene così: “Il Pd ha sostenuto l’emendamento alla finanziaria, approvato in commissione Bilancio, che permette l’incremento per tutti i contingenti di 23 giornate lavorative annue per i forestali. Abbiamo anche chiesto, come gruppo del Partito Democratico, che si preveda già adesso un impegno finanziario pluriennale rispetto a questa norma fino al 2027”.
