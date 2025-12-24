Fontanelle, minaccia con pistola alla testa: condannato

Condividi

Carmelo Russo, 35 anni, è stato condannato a 5 mesi di reclusione per aver minacciato un uomo con una pistola alla testa nel quartiere Fontanelle, la sera del 6 novembre 2020. Secondo l’accusa, Russo, insieme a un complice non identificato, ha aggredito la vittima, che, per il terrore, è svenuta ed è stata soccorsa dalla polizia.

Durante la perquisizione dell’abitazione dell’imputato, sono state trovate due pistole metalliche, una delle quali è stata riconosciuta dalla vittima. Sebbene l’arma sembrasse una pistola vera, si è rivelata essere un giocattolo. La vittima ha ottenuto il risarcimento dei danni. La difesa di Russo, rappresentata dall’avvocato Francesco Lumia, aveva chiesto l’assoluzione per mancanza di prove certe della colpevolezza.