Fondovalle Sciacca-Palermo: ieri sera altro incidente. Yaris contro guardrail

Giornata drammatica ieri lungo la Strada Statale 624. Dopo il tragico incidente del primo pomeriggio, costato la vita al diciottenne Kevin Di Paola di Borgetto, nella serata di ieri si è verificato un nuovo schianto. Un’auto Toyota Yaris con due persone a bordo ha perso il controllo al chilometro 80, in territorio agrigentino, finendo contro il guardrail. Uno degli occupanti è stato trasportato in ospedale in ambulanza, ma non è in pericolo di vita; l’altro ha riportato soltanto contusioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la carreggiata. Il secondo incidente è avvenuto a poche ore di distanza dal primo, che aveva coinvolto tre veicoli – una Fiat Grande Punto, una Fiat 500 e una Peugeot – e cinque persone. In quell’occasione, oltre alla morte del giovane Kevin, una ragazza di 20 anni, D.M.L., è rimasta gravemente ferita: intubata e trasportata in elisoccorso al trauma center di Villa Sofia, lotta tra la vita e la morte. Gli altri quattro feriti, meno gravi, sono stati ricoverati al Policlinico e al Civico di Palermo.