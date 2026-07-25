Fondo sociale europeo, la Regione supera gli obiettivi di spesa

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La Regione Siciliana ha raggiunto e superato gli obiettivi finanziari del Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020, certificando una spesa di 719,5 milioni di euro a fronte dei 615 milioni assegnati dalla Commissione europea. Bruxelles ha dato il via libera definitivo alla relazione finale sullo stato di attuazione del programma, confermando l’utilizzo completo delle risorse disponibili e senza alcun disimpegno dei fondi. L’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, ha evidenziato come il risultato rappresenti un traguardo importante per la Sicilia, con le risorse europee trasformate in interventi concreti a favore di cittadini e territori.

I finanziamenti hanno sostenuto istruzione, formazione professionale, inclusione sociale e politiche per il lavoro, rafforzando la capacità del sistema regionale di affrontare anche situazioni di crisi. Secondo i dati diffusi dalla Regione, le misure realizzate hanno coinvolto circa 213 mila beneficiari, tra cui il 53,5% di donne e il 32,6% di giovani con meno di 25 anni. Gli interventi hanno riguardato l’inserimento lavorativo, la crescita delle competenze, il contrasto alla povertà, il sostegno alle persone più fragili, il diritto allo studio e il miglioramento delle capacità della pubblica amministrazione. Durante l’emergenza Covid il programma è stato inoltre modificato per destinare risorse straordinarie a sostegno di lavoratori, famiglie, servizi sociali e sistema sanitario, confermando il ruolo dei fondi europei come strumento di sostegno economico e sociale.