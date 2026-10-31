Fondi pubblici per gli eventi, oggi gli interrogatori davanti al gip: Pisano rischia il carcere, due dirigenti le misure interdittive

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Al Palazzo di Giustizia di Agrigento è il giorno degli interrogatori preventivi nell’ambito dell’inchiesta sui presunti finanziamenti irregolari destinati a manifestazioni culturali e turistiche. Davanti al gip Michele Dubini compariranno il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Calogero Pisano, il dirigente regionale Giuseppe Librizzi e il dirigente comunale Antonino Insalaco.

La Procura di Agrigento, attraverso il sostituto procuratore Elettra Consoli, ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il parlamentare e l’applicazione di misure interdittive per gli altri due indagati. Sarà adesso il giudice a valutare le richieste avanzate dall’accusa, dopo avere ascoltato le rispettive posizioni difensive.

L’indagine ipotizza un sistema di gestione dei finanziamenti pubblici per eventi e spettacoli che, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe stato utilizzato per ottenere indebiti vantaggi economici. Tra le contestazioni figurano associazione per delinquere, peculato, truffa aggravata ai danni della Regione Siciliana e del Comune di Agrigento, falso ideologico e finanziamento illecito a un candidato alle elezioni politiche nazionali.

Una vicenda giudiziaria che coinvolge complessivamente dodici persone e che ha acceso i riflettori sui contributi pubblici concessi per manifestazioni ed eventi, compresi quelli inseriti nei cartelloni delle iniziative natalizie e del Mandorlo in Fiore.

Per Pisano, anche nell’eventualità di un’accoglienza della richiesta di custodia cautelare, l’esecuzione della misura richiederebbe la preventiva autorizzazione della Camera dei deputati, in considerazione del suo status di parlamentare. La Procura ha inoltre precisato che le intercettazioni effettuate nel corso delle indagini non hanno riguardato né coinvolto direttamente il deputato.

A Palazzo di Giustizia è arrivato questa mattina Giuseppe Librizzi, dirigente dell’assessorato regionale al Turismo, accompagnato dal proprio legale. Pisano è assistito dagli avvocati Silvio Salvatore Miceli e Mattia Filippo Caleca, mentre Antonino Insalaco è difeso dall’avvocato Francesco Messina.

Proprio Insalaco, dirigente del Comune di Agrigento, ha già chiesto di lasciare la guida del settore Affari generali e istituzionali dopo avere comunicato formalmente di essere indagato. Il sindaco Michele Sodano ha accolto la richiesta, disponendo una rotazione straordinaria e affidando la responsabilità del settore a Giovanni Mantione.

Tra gli indagati figura anche Costantino Ciulla, ex assessore comunale alla Cultura e attuale consigliere comunale di opposizione.

Adesso la parola passa al gip. Gli interrogatori rappresentano un passaggio decisivo per la valutazione delle richieste cautelari avanzate dalla Procura.