Fondi pubblici e campagna elettorale, Giovanna Iacono attacca: «Se le accuse fossero confermate, sarebbe una gravissima svendita del bene pubblico»

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L’inchiesta della Procura di Agrigento sui finanziamenti destinati alle manifestazioni turistiche e culturali, che coinvolge il deputato nazionale Calogero Pisano e due dirigenti pubblici, accende lo scontro politico. A intervenire è Giovanna Iacono, deputata nazionale del Partito Democratico, che chiede trasparenza e lancia un duro monito sulla gestione delle risorse pubbliche in Sicilia.

«L’inchiesta traccia un quadro gravissimo e sconfortante, che impone una riflessione immediata e profonda sulla gestione delle risorse pubbliche in Sicilia», dichiara la parlamentare dem.

Iacono distingue il piano giudiziario da quello politico e morale, sottolineando la necessità di rispettare il lavoro degli inquirenti, ma senza rinunciare a una valutazione politica delle contestazioni emerse.

«Se dal punto di vista giudiziario attendiamo con rispetto il lavoro degli inquirenti, sul piano politico e morale il giudizio non può che essere netto e durissimo», afferma.

Le ipotesi di reato contestate nell’ambito dell’indagine comprendono, a vario titolo, associazione per delinquere, truffa aggravata, peculato, falso ideologico e finanziamento illecito della campagna elettorale. Secondo la ricostruzione accusatoria, i finanziamenti destinati agli eventi potrebbero essere stati collegati anche al reperimento di risorse per la campagna elettorale del parlamentare, attraverso associazioni ritenute vicine al suo entourage.

«Le ipotesi di reato avanzate descrivono un sistema in cui i soldi destinati alla promozione culturale e al territorio sarebbero stati usati per fini di parte e per alimentare circuiti elettorali attraverso associazioni compiacenti», sostiene Iacono.

La deputata aggiunge: «Se le accuse venissero confermate, ci troveremmo di fronte all’ennesima gravissima e inaccettabile svendita del bene pubblico a vantaggio di personali carriere o clientele politico-elettorali».

Parole che riportano al centro del dibattito il rapporto tra finanziamenti pubblici, organizzazione degli eventi e responsabilità della politica. Per Agrigento e la sua provincia, sottolinea la parlamentare, il rischio è quello di subire un ulteriore danno d’immagine in un momento in cui il territorio avrebbe bisogno di credibilità e fiducia nelle istituzioni.

«Agrigento e l’intera provincia non meritano di finire nuovamente sotto i riflettori delle cronache giudiziarie per opacità e presunti mercanteggiamenti di risorse pubbliche, a maggior ragione in una fase storica in cui il nostro territorio necessita della massima trasparenza, linearità e credibilità istituzionale», conclude Iacono.

E infine il richiamo alla responsabilità di chi amministra denaro pubblico: «La politica ha il dovere di essere d’esempio e di tutelare e usare con rigore ogni singolo euro dei cittadini».