Fondi europei, Sicilia in positivo, e il presidente della Regione, Renato Schifani: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo: tutti i fondi europei dell’agenda 2014-2020 sono stati spesi. E’ motivo di grande soddisfazione per il mio governo e per l’intera Regione. Un risultato tutt’altro che scontato: oltre 6.500 i progetti realizzati, per un ammontare complessivo di 3,8 miliardi di euro, di cui 3,4 miliardi provenienti da fondi europei. Ma ciò che più colpisce è il ritmo impresso negli ultimi anni. Ben un miliardo e mezzo di euro è stato speso tra luglio 2023 e giugno 2025, a dimostrazione dell’accelerazione impressa nell’ultimo biennio. Un traguardo reso possibile grazie alla rimodulazione delle risorse che il mio governo ha avviato due anni fa e che ha permesso di recuperare tempo e fondi preziosi.

Un ringraziamento al dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione, diretto da Vincenzo Falgares, per il rigoroso lavoro di coordinamento e di impulso svolto nei confronti dei vari assessorati. Guardiamo adesso con fiducia alla nuova programmazione, consapevoli che abbiamo dimostrato di saper usare al meglio le risorse disponibili, in un momento storico cruciale per lo sviluppo della Sicilia.”