Fondi europei, la Regione rivendica autonomia

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“No a decisioni a livello nazionale”: il governo regionale intende difendere i fondi europei destinati allo sviluppo dell’Isola nel periodo 2028-2034.

Il governo regionale intende difendere le risorse europee destinate allo sviluppo dell’Isola nel periodo 2028-2034e di evitare che le decisioni siano concentrate a livello nazionale. Il presidente della Regione Renato Schifani sottolinea che i 78,3 miliardi previsti per l’Italia sono gli stessi del precedente ciclo di finanziamenti, ma che inflazione e cambiamenti nella distribuzione delle somme potrebbero ridurne il valore effettivo. Per Schifani, i fondi europei sono fondamentali per sostenere crescita, lavoro e competitività e devono continuare a essere gestiti dalle Regioni.

La Sicilia ha già avviato la preparazione del proprio piano di interventi, coinvolgendo imprese e parti sociali. Anche il presidente di Confindustria Sicilia Diego Bivona chiede che le Regioni mantengano un ruolo diretto nelle scelte e nei rapporti con Bruxelles. Secondo Bivona, affidare gran parte delle decisioni al governo nazionale rischierebbe di penalizzare i territori che hanno maggiore bisogno dei fondi europei. Confindustria invita inoltre alla prudenza sull’idea di vincolare i finanziamenti al raggiungimento di obiettivi e scadenze, per evitare che regole e tempi rigidi rallentino la realizzazione degli interventi. Il confronto punta quindi a tutelare sia la quantità delle risorse sia il ruolo della Sicilia nella loro gestione.

L’obiettivo indicato dalle parti è arrivare a una programmazione capace di garantire investimenti e di impedire che le risorse siano assorbite da procedure o scelte calate dall’alto, mantenendo un rapporto tra istituzioni regionali, imprese e Unione europea. Questo consentirebbe di trasformare i finanziamenti in opere, servizi e opportunità per il territorio.