Fondi Europei dirottati: indagine su Nino Papania e il movimento Via

Condividi

Visualizzazioni 149

L’ex senatore Nino Papania è accusato di aver dirottato fondi europei destinati alla formazione professionale per finanziare il movimento politico Via, da lui creato nel 2020. La Procura di Trapani ha chiesto il rinvio a giudizio di Papania e altre 11 persone, tra cui il responsabile di Via Marsala Ignazio Chianetta e l’ex consigliere di Erice Alessandro Manuguerra, oltre a tre centri di formazione: Cesifop, Ires e Tai. I reati contestati vanno dall’associazione a delinquere, alla truffa, malversazione, riciclaggio, autoriciclaggio e voto di scambio. Secondo l’inchiesta, oltre 8 milioni di euro sono stati utilizzati tramite corsi fantasma, con i fondi impiegati anche per acquisire consenso politico e finanziare campagne elettorali, in vista delle elezioni regionali del 2022. Papania, già ai domiciliari per un altro processo, avrebbe gestito il sistema sotto la regia di una “lobby di potere” che avrebbe anche coinvolto associazioni sportive e assunzioni fittizie.